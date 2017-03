Continuar a ler

Já a formação azul e branca, seguia na 15.ª posição e conseguiu subir para o 13.º posto, fugindo cada vez mais dos lugares de despromoção.Antes do primeiro golo, a iniciativa do jogo esteve do lado do Famalicão, com Tozé Marreco, aos 12 minutos, a atirar por cima da barra, após passe de Jorge Miguel, e, aos 19, com Mendes a rematar forte para defesa do guardião mexicano dos portistas.Aos 21 minutos, o árbitro Tiago Martins assinalou penálti a castigar falta de Vilaça sobre Galeno e, num primeiro momento, Victor Braga ainda salvou a situação, ao defender o remate de Kayembe, só que, à segunda, na recarga, o belga não desperdiçou.Gevaro, com um bom remate que encontrou Gudiño pelo caminho, tentou o empate, mas, no lance seguinte, uma hesitação inexplicável dos centrais famalicenses deu aos dragões o segundo golo, apontado por André Pereira, aos 33 minutos, num remate sem grande convicção.A equipa orientada por Folha aproveitou dois erros para se colocar em vantagem e ganhou a moral necessária para se manter por cima.Nandinho ainda testou a entrada de Chico, trocando de sistema tático e colocando dois avançados na frente, mas o primeiro efeito conseguido com a troca foi o enfraquecimento do miolo minhoto, culminando no terceiro golo dos visitantes, assinado por Fede Varela, aos 52 minutos.Kisley ainda reduziu, aos 81 minutos, aproveitando um passe perfeito de Daniel, mas o conjunto local já não conseguiu evitar a segunda derrota consecutiva.Jogo no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de FamalicãoFamalicão - FC Porto B, 1-3Ao intervalo: 0-20-1, Kayembe, 22'0-2, André Pereira, 33'0-3, Fede Varela, 52'1-3, Kisley, 81'Victor Braga, Daniel, Quichini, Vilaça, Jorge Miguel, Vítor Lima (Chico, 46'), Mércio, Perre, Gevaro (Kisley, 46'), Tozé Marreco e Mendes (Feliz, 59')Suplentes: Gabriel, Nuno Diogo, Fred, Diogo Cunha, Feliz, Chico e KisleyNandinhoGudiño, Fernando Fonseca, Chidozie, Verdasca, Inácio, Govea (Rui Moreira, 46'), Fede Varela (Graça, 75'), Francisco Ramos, Kayembe, André Pereira (Areias, 65') e GalenoMbaye, Ismael, Areias, Graça, Rui Moreira, Rúben Macedo e Bruno CostaAntónio FolhaTiago Martins (AF Lisboa)Cartão amarelo para Victor Braga (33'), Jorge Miguel (45'), Mércio (55'), Inácio (63'), Vilaça (68'), Graça (77'), Areias (79'), Daniel (86') e Chidozie (90'+1)2.738 espetadores