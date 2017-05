O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) absolveu esta quarta-feira o FC Porto na sequência do processo disciplinar que havia iniciado em fevereiro, em face do lançamento de petardos e tochas na segunda parte do duelo com o Estoril. Na altura, recorde-se, os dragões corriam o risco de disputar um a dois jogos à porta fechada em face do comportamento dos seus adeptos.Em causa esteve o lançamento dos referidos artefactos pirotécnicos no encontro da Amoreira, que motivou a interrupção da partida e deixou, conforme se pode ver pela foto, o guarda-redes Moreira em dificuldades físicas. Ainda assim, o CD da FPF decidiu absolver os dragões, que desta forma não serão penalizados pelo comportamento dos seus adeptos na Amoreira.

Autor: Fábio Lima