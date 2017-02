Com a vitória este domingo alcançada na visita ao reduto do Illiabum, por 81-67, o FC Porto assegurou o primeiro posto final na fase inicial do campeonato nacional de basquetebol. Os dragões passam a somar 39 pontos, mais 2 do que o Benfica, quando falta apenas disputar uma jornada, sendo que, nessa derradeira ronda, somarão sempre pelo menos 1 ponto, o que torna inalcançálvel o primeiro posto para as águias.Esta tarde, em Ovar, a turma portista confirmou o seu estatuto de favorita e, com domínio em três dos quatro parciais (só não venceu no último), levou o triunfo para casa. Sasa Borovnjak, com 17 pontos e 6 ressaltos, Thomas Bropleh, com 15 pontos e 7 ressaltos, foram os elementos em evidência nos portistas, que ainda tiveram José Silva (15 pontos) e Nicholas Washburn (10) nos dois dígitos em termos pontuais. Do lado contrário, Nikola Tadic acabou com 16 pontos e 6 ressaltos.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima