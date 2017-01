O FC Porto acertou esta quarta-feira calendário no campeonato nacional de andebol e, como tem sido hábito, venceu. Agora, em jogo em atraso da jornada 17, a vítima foi o Avanca, que no Dragão Caixa foi derrotado por 30-17, dando desta forma aos dragões o 19.º triunfo em outros tantos encontros da prova.Ainda que ao intervalo o marcador estivesse em 11-11, os portistas embalaram de forma decidida na segunda metade, fechando o tempo adicional com um parcial de 19-6. A nível individual, Gustavo Rodrigues foi o destaque, com oito golos, logo seguido de Ricardo Moreira, com seis.Consulte os resultados e classificação

Autor: Fábio Lima