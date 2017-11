Relativamente à Juventude de Viana, a formação minhota continua a ser quinta, com 9 pontos, logo atrás do quarteto invencível.

O FC Porto voltou esta terça-feira à liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, ao bater a Juventude de Viana, no Dragão Caixa, por 8-3. Os dragões contam por vitória os cinco jogos disputados, têm 15 pontos, os mesmos que Sporting, Benfica e Oliveirense, mas dispõem de vantagem na diferença de golos em relação aos três rivais.Esta noite, em duelo atrasado da jornada 3, a turma portista confirmou o seu favoritismo e venceu com golos de Rafa Costa (3), Alvarinho (2), Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Ton Baliu, ao passo que pelos minhotos marcaram Gustavo Lima (2) e Emanuel Garcia.

Autor: Fábio Lima