O FC Porto voltou esta sexta-feira a criticar a RTP. Depois de na semana passada terem acusado a estação pública de estar " sempre enamorada por um só clube ", os azuis e brancos falam em desrespeito para com o clube pelo facto da RTP ter utilizado imagens de adeptos numa peça sobre a operação Jogo Limpo."A RTP ilustrou uma reportagem sobre a operação Jogo Limpo (viciação de resultados) que passou no Telejornal de ontem com imagens de adeptos do FC Porto. Trata-se do habitual desrespeito para com o nosso clube, mas infelizmente não parece haver Conselho de Redação ou Entidade Reguladora que se preocupe com estas situações que deveriam envergonhar a estação pública", pode ler-se no 'Dragões Diário'.