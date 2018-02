Continuar a ler

Os reforços de inverno Gonçalo Paciência, Waris, Paulinho e Osorio não poderão jogar quarta-feira porque, segundo os regulamentos, apenas jogadores inscritos à data inicial do jogo poderão atuar.A estes quatro indisponíveis juntam-se ainda Ricardo Pereira, Danilo e Aboubakar que se encontram lesionados e fora das opções do treinador portista, tal como Miguel Layún, que foi emprestado ao Sevilha no final do mercado de inverno.É importante salientar, também, que devido aos regulamentos da liga, os jogadores titulares de ambas as equipas na primeira parte do duelo têm duas opções: ou se mantêm titulares e disputam a segunda parte ou nem sequer poderão ser suplentes. Este facto é interessante para os azuis e brancos, pois tanto José Sá como Diego Reyes foram titulares a 15 de janeiro e na quarta-feira poderão até nem no banco se sentar.