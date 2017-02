Continuar a ler

Jogo no Pavilhão Dragão Caixa, no Porto



Árbitros: António Gomez e Ivan González (Espanha)



Ao intervalo: 8-1



FC PORTO - Carles Grau; Telmo Pinto (2), Ton Baliu (1), Vítor Hugo (1) e Jorge Silva (3). Jogaram ainda: Hélder Nunes (2), Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves (2) e Rafa (2).

Treinador: Guillem Cabestany



BASSANO - Mauro dal Monte; Marc Julià, Diogo Neves, Samuel Amato e Michele Panizza (1). Jogaram ainda: Massimo Tataranni (2), Mattia Milani, Mattia Baggio e Elia Canesso.

Já apurado para os quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins, o FC Porto fechou a fase de grupos em grande, goleando (13-3) os italianos do Bassano. Ainda assim, não foi suficiente para desalojar o Barcelona do 1.º lugar do Grupo B, pois os catalães também venceram (5-1) os franceses do Mérignac nesta última jornada.Desta forma, os dragões - que terminaram no 2.º posto, com 13 pontos, menos dois do que o Barça - vão defrontar os também catalães do Reus, vencedor do Grupo C apesar de ter perdido este sábado com o Sporting por 6-3.