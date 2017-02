O 'Dragões Diário' faz mesmo referência a uma publicação no Twitter de Francisco Marques, diretor de comunicação do FC Porto, sobre o lance de Eliseu. "Ora aqui está mais um bom lance para os especialistas em arbitragem. Pode ter sido apenas um cumprimento do Eliseu", escreveu.









Ora aqui está mais um bom lance para os especialistas em arbitragem. Pode ter sido apenas um cumprimento do Eliseu pic.twitter.com/OAE0uMzc0s — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 25 de fevereiro de 2017

O FC Porto voltou este sábado a abordar o tema das arbitragens do Benfica. Na newsletter 'Dragões Diário', os azuis e brancos sublinham os lances polémicos do Benfica-Chaves (3-1) , entre os quais o penálti que terá ficado por assinalar aos 49', por falta de Eliseu sobre Perdigão (49')."O apoio dos adeptos é mesmo fundamental, especialmente quando este género de lances são válidos e quando grandes penalidades como esta não são assinaladas. Lutamos contra muita coisa e o valor dos adversários não é a mais difícil de vencer. Ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez 'pendant' com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer 'pendant'", pode ler-se.

Autor: Sofia Lobato