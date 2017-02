Continuar a ler

Um triunfo amplo, que teve em Nicholas Washburn a grande figura. O norte-americano fez 22 pontos e capturou 12 ressaltos, ao passo que Sasa Borovnjak se ficou pelos 20 pontos e 7 ressaltos. Do lado contrário, mesmo derrotado, morou o melhor marcador, com Nuno Marçal a conseguir 27 pontos, quase metade do total de pontos da sua formação.



Os dragões fecham assim a fase regular com 41 pontos, mais 2 do que o Benfica.



O FC Porto fechou a fase regular do campeonato nacional de basquetebol em grande estilo, com um autêntico 'arraso' diante do MaiaBasket, no Dragão Caixa, onde venceram por concludentes 110-60.Mesmo com o primeiro posto final nesta fase inicial já garantido, os dragões não brincaram em serviço e, com uma entrada decidida no encontro - no final do primeiro parcial já venciam por 35-18 -, conseguiram rapidamente fazer a balança pender para o seu lado.

Autor: Fábio Lima