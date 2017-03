Continuar a ler

Na 2.ª Liga, Rui Costa (Varzim) arrecadou o prémio de melhor futebolista pelo segundo mês seguido, com 14,14% dos votos. Seguiram-se Paulinho, do Portimonense, com 8,48%, e, por fim, Bruno Xadas, jogador do Sp. Braga B, com 7,27%.



A entrega dos referidos prémios será efetuada no primeiro jogo útil de cada clube na condição de visitado, de acordo com o Regulamento de Competições da Liga Portugal.

O FC Porto foi o grande dominador dos prémios da Liga de fevereiro. O avançado Soares, que chegou ao Dragão no mercado de inverno, foi eleito o melhor jogador da Liga NOS na votação promovida pela Liga Portugal, Samsung e NOS. O brasileiro marcou 5 golos neste período e recolheu 45,25 por cento dos votos, batendo a concorrência do benfiquista Mitroglou (21,91%) e do sportinguista Bas Dost (3,95%).Já o golo do portista Rúben Neves ao Tondela, na 22.ª jornada, foi considerado o melhor do mês - um remate a mais de 25 metros da baliza, forte e colocado.