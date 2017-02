Horas depois do ABC ter batido o Benfica por 29-23 , o Pavilhão Flávio Leite, em Braga, recebeu o encontro entre o Arsenal e o líder FC Porto , que manteve a caminhada triunfal no campeonato ao bater os minhotos por 45-27. Com 24 vitórias em igual número de jornadas, os dragões mantêm os seis pontos de avanço sobre o Sporting, que bateu o Maia ISMAI por 40-23 Numa partida em que a superioridade dos portistas nunca esteve em causa, António Areia esteve em evidência ao apontar 8 golos, enquanto Victor Álvarez somou seis. Dos restantes jogadores de campo do FC Porto só Marko Matic não marcou, pois todos os outros marcaram pelo menos duas vezes. Nos anfitriões, André Caldas destacou-se com sete remates certeiros.Veja os resultados e classificação do campeonato