Continuar a ler

Confira os casos do Sporting-Sp. Braga



E prosseguem, sublinhando o bom momento dos azuis e brancos na liderança da Liga NOS: "Se falarmos apenas de futebol, não restam dúvidas sobre qual foi, até agora, a melhor equipa da Liga. O FC Porto tem o ataque mais concretizador, com uma diferença significativa para os rivais, e também a defesa menos batida, não só em Portugal, como entre os principais campeonatos europeus, a par com o Barcelona. As estatísticas dizem, por exemplo, que há 62 anos que os Dragões não tinham uma diferença de golos tão elevada nesta altura (30-4), que há 55 que não marcavam tantos golos nos primeiros 11 jogos e indicam ainda que, desde 2010/11, não festejavam dez vitórias em 11 possíveis. São números simpáticos, mas que valem zero, porque não ainda ganham títulos. O caminho é, pelo menos, por aqui". E prosseguem, sublinhando o bom momento dos azuis e brancos na liderança da Liga NOS: "Se falarmos apenas de futebol, não restam dúvidas sobre qual foi, até agora, a melhor equipa da Liga. O FC Porto tem o ataque mais concretizador, com uma diferença significativa para os rivais, e também a defesa menos batida, não só em Portugal, como entre os principais campeonatos europeus, a par com o Barcelona. As estatísticas dizem, por exemplo, que há 62 anos que os Dragões não tinham uma diferença de golos tão elevada nesta altura (30-4), que há 55 que não marcavam tantos golos nos primeiros 11 jogos e indicam ainda que, desde 2010/11, não festejavam dez vitórias em 11 possíveis. São números simpáticos, mas que valem zero, porque não ainda ganham títulos. O caminho é, pelo menos, por aqui".

Depois de Francisco J. Marques ter, através da sua conta de Instagram, dado uma alfinetada ao Sporting , o FC Porto voltou esta segunda-feira ao tema da arbitragem criticando o que sucedeu no Sporting-Sp. Braga."Está fechada a jornada 11, está concluído o primeiro terço do campeonato e o FC Porto segue invicto e isolado no comando da classificação, com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, no segundo lugar. Na verdade, até poderiam ser cinco se ontem, em Alvalade, não tivesse sido anulado um golo limpo ao Sporting de Braga quando o jogo estava empatado a zero, se tivesse sido assinalada uma falta clara de Doumbia no lance que dá origem ao penálti que permite o 2-2 final, ou se a excessiva agressividade dos jogadores do Sporting tivesse sido punida como mandam as regras", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.