O Portimonense entrou melhor em campo, com Pires a ficar perto do golo por duas vezes, mas duas estiradas de Gudiño impediram o avançado dos algarvios de se destacar ainda mais como goleador do campeonato.O FC Porto B só conseguiu entrar na partida a partir da meia hora, primeiro com um remate de Varela por cima da trave, depois com um desperdício de Galeno, isolado frente ao guarda-redes, e ainda com uma boa jogada de Kayembe, que serviu Francisco Ramos, mas o médio encontrou uma parede chamada Ricardo Ferreira a impedir o golo.Na primeira jogada da segunda parte, o FC Porto B adiantou-se no marcador, num auto-golo de Ivo Nicolau. Galeno rematou de primeira à entrada da grande área e a a bola desviou no defesa do Portimonense, traindo Ricardo Ferreira.Depois do golo, os dragões procuraram e conseguiram reduzir o ritmo de jogo, não permitindo que o adversário criasse ocasiões de perigo, à exceção de um remate à meia volta de Fabrício e um cabeceamento de Ivo.Ainda antes, aos 67 minutos, Fede Varela ficou perto de aumentar a vantagem, com um remate forte, mas Ricardo Ferreira impediu o tento do argentino com uma defesa de grande nível.Até ao apito final os algarvios não conseguiram incomodar a baliza de Gudiño, nem a defensiva portista, que se mostrou compacta, sólida e segura.Jogo no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.Ao intervalo: 0-01-0, Ivo Nicolau 46' (a.g.)Gudiño, Fernando Fonseca, Chidozie, Jorge Fernandes, Inácio, Govea, Fede Varela (Rui Moreira, 82'), Francisco Ramos, Kayembe (Ismael, 88'), André Pereira e Galeno (Rúben Macedo, 75')Mbaye, Verdasca, Rui Moreira, Graça, Rúben Macedo, Ismael e AreiasAntónio FolhaRicardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Ivo, Brendon (Gustavo, 64'), Sarpong, Paulinho, Ewerton (Manafá, 51'), Pedro Sá, Fabrício, Bruno Tabata (Chidera, 82') e PiresLeo, Ryuki, Manafá, Gustavo, Zambujo, Chidera e HudsonVitor OliveiraPedro Vilaça (AF Viana do Castelo)Cartão amarelo para Jorge Fernandes (10') e Fernando Fonseca (72').490 espetadores