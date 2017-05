O FC Porto ficou este domingo a um triunfo do apuramento para a final do playoff do campeonato nacional de basquetebol, ao bater, no jogo 2 das meias-finais, o V. Guimarães por 83-78. Os dragões, que no sábado tinham superado os minhotos por 80-69, podem agora confirmar o passaporte no sábado, agora em Guimarães.Uma vez mais com uma atuação segura, a equipa de Moncho López comandou praticamente de fio a pavio - só não liderou em 14 segundos... -, triunfando com boas atuações individuais de Sasa Borovnjak (23 pontos e 5 ressaltos) e Brad Tinsley (20 pontos e 5 ressaltos). Do lado minhoto, destaque para Pedro Pinto, que saiu do Dragão Caixa como melhor marcador da equipa, com 22 pontos.

Autor: Fábio Lima