O FC Porto explicou, através de um comunicado, que está a colaborar com a justiça portuguesa e francesa no âmbito de uma investigação a uma transferência de um jogador, sem mencionar tanto o nome do futebolista como dos clubes envolvidos. Segundo a SIC Notícias, a SAD está a ser alvo de buscas e serão cerca de 40 os agentes envolvidos."A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vem informar que está a colaborar desde esta manhã com as autoridades portuguesas e francesas no sentido de dar cumprimento a uma carta rogatória proveniente da justiça francesa, relativa a uma transferência", escreveram os dragões.