Estreia para esquecer para o FC Porto no campeonato nacional. Os dragões foram surpreendidos, este sábado, com uma derrota frente ao Illiabum, no Dragão Caixa, por 80-76, após terem estado em vantagem durante grande parte do encontro.Favoritos, até pelo fator casa, os azuis e brancos ditaram o rumo dos acontecimentos até ao intervalo, tendo chegado aos balneários a vencer por 43-27. Não tão fortes no terceiro período, um parcial de 25-20 para o lado dos forasteiros animou o jogo mas o desastre aconteceu no último período. Nos últimos 10 minutos, o Illiabum superiorizou-se e, com um parcial esmagador (28-13), conseguiu mesmo passar para a frente e protagonizar a primeira surpresa da época.Will Hanley, com 18 pontos, nove ressaltos e uma assistência, e Marcus Gilbert (15-9-0) foram protagonistas do lado dos dragões mas Mike Williams (19-6-1) e Marco Lonkovic (11-10-2), do lado dos visitantes saíram com mais motivos para sorrir do Dragão Caixa.