O FC Porto começou a segunda fase do campeonato nacional de basquetebol da pior forma, ao perder por 78-73 na visita ao reduto da Oliveirense. Os dragões, que continuam líderes, têm agora apenas 1 ponto de vantagem sobre o Benfica, que na primeira partida desta segunda fase conseguiu um triunfo à justa ante o Galitos Numa partida na qual apenas lideraram o marcador durante pouco mais de dois minutos, os dragões acabaram surpreendidos perante o maior acerto contrário, numa boa atuação coletiva dos homens da casa. No plano individual destacaram-se Justin Reynolds (13 pontos e 7 ressaltos) e José Barbosa (12 pontos) na Oliveirense, ao passo que o portista José Silva acabou por ser o melhor marcador, com 19 pontos.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima