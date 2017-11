O FC Porto confirmou esta quinta-feira que Marega sofreu, no jogo de quarta-feira diante do RB Leipzig, uma rotura muscular na face posterior da coxa direita contraída.Além do avançado maliano, de 26 anos, também Soares e Otávio estiveram entregues aos cuidados do departamento clínico dos dragões, não participando da sessão de treino desta quinta-feira, em que o treinador Sérgio Conceição contou com o avançado Galeno, do equipa B.O plantel portista prepara a receção ao Belenenses sábado, 20h30, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS