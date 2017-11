A clara superioridade do FC Porto na Zona Norte da 1ª divisão do Campeonato Nacional de juniores ficou uma vez mais expressa no duelo com o Gil Vicente, realizado no Adelino Ribeiro Novo. O conjunto comandado por João Brandão assumiu o controlo do encontro e garantiu uma vantagem tranquila ainda antes do intervalo, através dos golos de Afonso Sousa – mais um digno representante do seu clã que segue os passos do avô António e do pai Ricardo – e do reforço paraguaio Santiago Irala.

Os dragões mantiveram a intensidade após o reatamento e alargaram a sua vantagem através de Mateus Santos e de Romário Baró. O Gil Vicente só conseguiu reagir aos 80’, através de um tento de Nuno Simões.

Continuar a ler

Com nove triunfos em dez jornadas, o FC Porto soma 28 pontos e regista uma margem confortável de 11 pontos de vantagem sobre o Moreirense, apesar de os cónegos terem menos um encontro realizado na prova.

Autor: Tiago Ribeiro