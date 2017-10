Continuar a ler

Esta vitória coloca o FC Porto, provisoriamente, no 3.º lugar do campeonato, com 13 pontos, a cinco do atual líder, Benfica, que também venceu, frente ao Belenenses. O Boa Hora, que teve em Pedro Sequeira o melhor marcador da equipa, com seis golos, mantém-se, por enquanto, na 10.ª posição com nove pontos.