Através do Twitter, o FC Porto deu os parabéns a José Mourinho pela conquista da Liga Europa, esta noite, após a vitória do Manchester United sobre o Ajax (0-2). Os dragões aproveitaram ainda para recordar onde tudo começou no que respeita a finais ganhas: a Taça UEFA de 2003, quando os portistas bateram o Celtic."Parabéns José Mourinho pela conquista da segunda Liga Europa. 2003 Sevilha e 2017 Estocolmo", lembram os azuis e brancos.