No Mini Estadi, em Barcelona, os germânicos começaram melhor, com um tento de Wanner, aos 6 minutos, mas os catalães viraram o resultado, igualando ainda na primeira parte, aos 41, por Carles Pérez, e completando a reviravolta na etapa complementar, com golos de Ruiz (51'), Seungwoo Lee (62') e Mboula (68').Enquanto o FC Porto se desloca a Espanha para defrontar o Barcelona, formação que venceu a primeira edição da prova, o Benfica, que na terça-feira se apurou ao eliminar os holandeses do PSV Eindhoven no desempate por grandes penalidades (5-4), após empate 1-1 no tempo regulamentar, vai medir forças com o CSKA Moscovo, na Rússia.A UEFA Youth League replica na fase de grupos as mesmas equipas da Liga dos Campeões.Os quartos de final estão agendados para os dias 7 e 8 de março.