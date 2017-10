O Vitor Baía faz anos. Deixa a tua mensagem de parabéns

646 Jogos ??

3 títulos Internacionais e 24 Nacionais#FCPorto pic.twitter.com/sbVtitUAVf — FC Porto (@FCPorto) 15 de outubro de 2017

Vítor Baía, ex-guarda redes do FC Porto e da seleção portuguesa, faz este domingo 48 anos e nas redes sociais já começaram a surgir os merecidos desejos de feliz aniversário com o FC Porto e Iker Casillas a publicarem nas suas contas de Twitter.Os dragões divulgaram algumas fotografias do ex-internacional português, assinalando também os 646 jogos, os 3 títulos internacionais e os 24 nacionais de dragão ao peito.Já Iker Casillas republicou na manhã de domingo a publicação do FC Porto na mesma rede social e colocou na legenda "Parabéns Lenda!!".