O FC Porto vai receber a Juventus esta quarta-feira, em partida a contar para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Desta feita, os anfitriões não deixaram de saudar os italianos, através do seu Twitter oficial.Os dragões publicaram um 'tweet' de boas vindas, relembrando que a 'Invicta' foi considerada o melhor destino europeu em 2017 (Best European Destination) e deixando em anexo uma espécie de guia turístico para os adeptos italianos. "Damos as boas vindas a todos os adeptos da Juventus. Guia turístico do Porto 'Melhor destino europeu 2017'", escreveram os dragões.O líder de Italia não tardou a responder, agradecendo à equipa da casa. "Obrigado FC Porto, será muito útil para os adeptos. Até breve!", respondeu a Juventus no Twitter.