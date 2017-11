O FC Porto desferiu um duplo ataque ao Sporting como resposta à intervenção de Nuno Saraiva, que fez coro com o Benfica em relação às queixas sobre os alegados penáltis favoráveis ao Belenenses envolvendo o central Felipe, e pode subir de tom caso o episódio se repita. Após uma intervenção de Francisco J. Marques sobre os lances polémicos do Sporting-Sp. Braga, a newsletter ‘Dragões Diário’ deu corpo institucional a críticas que marcam um novo ciclo no relacionamento entre os dois clubes.

"Está fechada a jornada 11, está concluído o primeiro terço do campeonato e o FC Porto segue invicto e isolado no comando da classificação, com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, no segundo lugar. Na verdade, até poderiam ser cinco se ontem, em Alvalade, não tivesse sido anulado um golo limpo ao Sporting de Braga quando o jogo estava empatado a zero, se tivesse sido assinalada uma falta clara de Doumbia no lance que dá origem ao penálti que permite o 2-2 final, ou se a excessiva agressividade dos jogadores do Sporting tivesse sido punida como mandam as regras", lê-se.

