O FC Porto empatou este domingo a dois golos com o Dragon Force, em partida da jornada 9 da Série B do campeonato nacional de iniciados. Ainda assim, pese embora o deslize, a formação principal dos dragões segue no comando, com 25 pontos, mais 5 do que o adversário desta tarde, que ocupa a segunda posição em igualdade com o Feirense.João Carvalho (7') e Jorge Meireles (32') fizeram os golos do Dragon Force, ao passo que Ruben Pereira (26') e Martin Tavares (40') marcaram para o FC Porto.

Autor: Fábio Lima