O FC Porto B começou da melhor forma a defesa do título conquistado na época passada na Premier League International Cup. Em Southampton, a equipa comandada por António Folha estreou-se na edição desta temporada com uma vitória sobre os ingleses do Reading, por 2-0, em jogo da ronda inaugural do Grupo E, do qual fazem ainda parte o Bayern Munique e o Arsenal.Depois de um nulo ao intervalo no Staplewood Campus, campo de treinos do Southampton, a entrada de Galeno no segundo tempo acabou por ser fundamental, uma vez que o avançado brasileiro confirmou o domínio da equipa portista inaugurando o marcador aos 80' na conclusão de uma boa jogada individual. Galeno isolou, depois, André Pereira na área, com o avançado a cair em falta e a converter o penálti que fixou o resultado final aos 90'.