Recorde-se que Felipe e o seu empresário, Giuliano Bertolucci, tal comoavança esta quinta-feira, já foram informados por Pinto da Costa de que o desejo do FC Porto é manter o central no Dragão em 2017/18.

O FC Porto esclareceu esta quinta-feira que não existe qualquer incumprimento do plano de pagamentos da transferência de Felipe do Corinthians para os azuis e brancos. Através do 'Dragões Diário', o emblema da Invicta dá conta da notícia que ontem circulava a propósito do tema e garante mesmo ter recebido um pedido de desculpas do diretor financeiro do Corinthians sobre o 'imbróglio'."Ontem circulou no Brasil uma notícia que relatava um alegado atraso do FC Porto no cumprimento do plano de pagamentos da transferência de Felipe do Corinthians para o nosso clube. Isso é falso e essa mesma informação já tinha sido prestada ao jornalista que anteontem nos tinha contactado. O texto apresentava a versão do FC Porto, mas com muito menos destaque do que a versão apresentada por Emerson Piovezan, diretor financeiro do clube brasileiro. A verdade é que ontem à tarde recebemos um mail assinado pelo próprio diretor financeiro do Corinthians, que se desculpava e confirmava que o plano de pagamentos está a ser cumprido", pode ler-se na newsletter do FC Porto.

Autor: Sofia Lobato