A equipa de juvenis do FC Porto voltou a demonstrar frente ao Anadia todo o seu potencial ofensivo ao golear o seu opositor por 7-0. Assim, concluída a primeira volta da primeira fase do Nacional, os azuis e brancos venceram todos os jogos, tendo apontado 53 golos e consentido apenas um.Neste encontro que os 'dragões' dominaram a seu bel-prazer, o avançado Fábio Silva foi a principal figura, com quatro tentos (aos 11', 19', 26' e 43') enquanto os bairradinos cometeram o 'pecado' de não avaliarem bem o poderio ofensivo dos adversários e tentarem discutir o resultado em plano de igualdade. No entanto, o Anadia, que apenas uma vez conseguiu fazer perigar a baliza portista, mostrou qualidade no seu jogo coletivo.Tiago Ribeiro (24'), Cláudio Major (33') e Rafael Pereira (36') marcaram os restantes golos.

Autor: Massa Constâncio