Consulte os Benfica e FC Porto somam agora 27 pontos, mais um do que Galitos FC, Oliveirense e V. Guimarães, que vêm logo atrás.Consulte os resultados e classificação da prova

O FC Porto alcançou este domingo a vitória mais expressiva da temporada no campeonato, ao bater o Sampaense, último classificado, por 121-59, em Oliveira do Hospital, para igualar o Benfica no topo da primeira fase da prova. As águias, que venceram os dois duelos com os dragões, mantêm-se, no entanto, no 1.º lugar.Sasa Borovnjak (21 pontos e 9 ressaltos), Bradley Tinsley (20 pontos e 6 assistências) e Nicholas Washburn (19 pontos e 10 assistências) foram as principais figuras da formação azul e branca.

Autor: José Morgado