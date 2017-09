Continuar a ler

António Areia, com sete golos, Leandro Semedo e Nikola Spelic, com seis cada, foram as figuras em evidência dos azuis e brancos. Do lado visitante, destacaram-se João Vilar, Leandro Rodrigues e Augusto Pereira, com quatro golos cada.Com esta vitória, o FC Porto segue na oitava posição do campeonato, com sete pontos. Já o São Bernardo, apenas com derrotas, mantém-se em último.