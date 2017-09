Continuar a ler

Novo golo aos 54 minutos, com Tiago Ribeiro a marcar de penálti. Um minuto depois foi a vez de Moisés Conceição começar a festejar: o filho do treinador Sérgio Conceição marcou aos 55', aos 61' e aos 80'. Antes de fechada a contagem, aos 77' novo penálti para o FC Porto, que Fábio Silva converteu.



O FC Porto recebeu e goleou este domingo o Seia, por 9-0, em jogo da 5.ª jornada da Serie A do Campeonato Nacional de Juvenis. Destaque para Moisés Conceição, filho do treinador da equipa principal do FC Porto, que assinou um hat trick no triunfo que cimenta a liderança da formação na Serie A, com 15 pontos. De referir ainda que os dragões beneficiaram de duas penalidades.Rafael Pereira abriu o marcador aos 34' e dois minutos depois Cláudio Major dilatou a vantagem. O FC Porto voltou a festejar, golo de João Sousa aos 41' e o mesmo João Sousa voltaria a marcar sete minutos depois, colocando o resultado em 4-0.