O FC Porto terminou este sábado, com um triunfo por 1-0 sobre o P. Ferreira, a primeira fase do campeonato nacional de juniores, na Zona Norte, sem qualquer derrota. Os dragões, comandados por João Brandão, finalizaram esta primeira etapa da prova com a soma impressionante de 20 vitórias e dois empates, com 54 golos marcados e 14 sofridos.Esta tarde, no Estádio Luís Filipe Menezes, Xavier foi o autor do golo da equipa portista, que avança para a ronda seguinte juntamente com Sp. Braga, V. Guimarães e Rio Ave.

Autor: Fábio Lima