No sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, na qual se definiram os 32 jogos da eliminatória agendada para 15 de outubro, entre os quais o Olhanense-Benfica e o Oleiros-Sporting, esteve também presente o presidente da SAD do clube alentejano, Nuno Rodrigues, que manifestou a sua satisfação por viver a 'festa da Taça' diante de um dos 'grandes'."É óbvio que para nós a importância deste jogo é extrema. Toda a gente conhece o Lusitano Ginásio Clube dos tempos idos. É um projeto em recuperação. Será uma grande festa receber o FC Porto, a equipa em melhor forma a nível nacional, mas isso não lhes garante a vitória", declarou Nuno Rodrigues, logo após o sorteio.O histórico clube eborense está agora nos Distritais, mas competiu na primeira divisão do campeonato nacional entre 1952/53 e 1965/66. Questionado sobre a vontade de repetir duelos históricos e de uma eventual surpresa na Taça, Duarte Machado, treinador do Lusitano de Évora, rejeitou qualquer preocupação com o resultado."Não vou falar sequer em ganhar, perder ou empatar. Os meus jogadores vão ter a oportunidade de jogar contra uma grande equipa e isso é o mais importante. Não sei quem vai jogar, se são os 11 mais fortes ou outros 11, é igual. O FC Porto só tem jogadores de excelência", frisou, considerando os dragões "a melhor equipa portuguesa" da atualidade.Outro dos jogos de destaque desta eliminatória é o embate entre Oleiros (Série C do Campeonato Portugal) e Sporting, com os 'leões', pela voz do seu diretor, André Geraldes, a vincar a ambição do Sporting de seguir em frente na competição."O Sporting vai respeitar todos os adversários em todas as competições da mesma forma. A nossa mentalidade é a mesma de sempre: ganhar. Vamos tentar fazer o nosso melhor", assegurou.Nesta terceira eliminatória da competição, os 18 clubes da I Liga de futebol atuam todos fora de portas e não podiam, por isso, cruzar-se. Os encontros desta ronda estão marcados para o dia 15 de outubro.