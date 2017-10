Continuar a ler

Em 43 edições da competição, que acabou por ser substituída pelo Mundial de clubes, as equipas sul-americanas conquistaram 22 títulos, enquanto as europeias alcançaram 21. O FC Porto conquistou duas vezes o troféu, que opunha o vencedor Taça dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões ao da Taça dos Libertadores da América.Em 1987, os dragões venceram, em Tóquio, o Peñarol, por 2-1, após prolongamento, e em 2004 voltaram a conquistar a Taça Intercontinental, impondo-se aos colombianos do Once Caldas no desempate por grandes penalidades (8-7), após um empate sem golos no final de 120 minutos de jogo.Em 43 edições da competição, que acabou por ser substituída pelo Mundial de clubes, as equipas sul-americanas conquistaram 22 títulos, enquanto as europeias alcançaram 21.

O palmarés do FC Porto passa a contar com dois títulos de campeão mundial de clubes de futebol, na sequência da decisão da FIFA de reconhecer como campeãs as equipas que conquistaram a Taça Intercontinental, entre 1960 e 2004.No comunicado final do conselho da FIFA, que decorre em Calcutá, na Índia, o organismo máximo reconhece como campeãs mundiais de clubes "todas as equipas europeias e sul-americanas que venceram a taça Intercontinental, disputada entre 1960 e 2004".

Autor: Lusa