O FC Porto alcançou um difícil triunfo diante do Rio Ave, por 3-2, na 12ª jornada do Campeonato Nacional, zona norte. Os dragões estiveram a perder por duas vezes, mas acabaram por dar a volta ao jogo em Vila do Conde.Costinha inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 16 minutos, mas Paulo Estrela empatou aos 23. Dez minutos volvidos Gonçalo Torres, de penálti, voltou a colocar o Rio Ave em vantagem e foi com este resultado, 2-1, que as equipas recolheram aos balneários.O FC Porto iniciou a segunda parte determinado a dar a volta ao texto e conseguiu-o. Marcou por duas vezes, por Júnior Maleck (65') e Romásio Baró (79'), saindo de Vila do Conde com os três pontos e com a liderança reforçada.

Autor: Luís Leal