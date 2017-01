O FC Porto continua a liderar a Série Norte da segunda fase do campeonato nacional de iniciados, graças a uma vitória expressiva alcançada esta manhã na visita ao reduto do Penafiel, onde venceram por 5-1.Mauro Ribeiro (3'), Gustavo Aguiar (12'), Danilo (59'), Tomás Rosete (63') e Veríssimo Amaro (65') marcaram para a equipa portuense, que assim se vingou do desaire da primeira fase, onde fora batida por 4-3 pelos penafidelenses.Os dragões somam agora 12 pontos, mais 2 do que o V. Guimarães, que esta manhã empataram sem golos diante do Famalicão.

Autor: Fábio Lima