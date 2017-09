O FC Porto goleou (4-0) o Paços de Ferreira em jogo antecipado do 5.ª jornada da Zona Norte do campeonato nacional de juniores. Paulo Estrela (14'), Junior Maleck (31'), Fábio Vieira (68') e João Mário (85') foram os marcadores de serviço da equipa portista.Com este triunfo, os jovens dragões passam a somar 13 pontos (quatro vitórias e um empate), liderando a classificação com mais três pontos do que o Moreirense, que tem menos um jogo.