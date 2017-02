Continuar a ler

A turma da Invicta tentou sempre acelerar o ritmo e o adversário não conseguiu aguentar, acabando vergado pelo volumoso resultado.



Ricardo Costa, treinador do FC Porto, elogiou o adversário: "Todos os jogos são importantes e esta equipa causou-nos alguns problemas. Não conseguimos dilatar a vantagem tão rápido quanto queríamos."



O FC Porto continua a sua caminhada implacável na procura do título nacional, tendo somado esta terça-feira a sua 23ª vitória em igual número de jogos da fase regular do Campeonato.A jogar em casa, os dragões bateram (38-25) com autoridade a Académica de São Mamede, descolando desde cedo no marcador, apesar da boa réplica do lanterna vermelha, a prolongar o tempo de ataque.

Autor: Alexandre Reis