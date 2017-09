O FC Porto sugere esta quinta-feira aos seus adeptos que quando se deslocarem para ver o jogo com o Portimonense no Estádio do Dragão o façam de transportes públicos ou de bicicleta. O encontro está marcado para sexta-feira às 20H30, Dia Europeu sem Carros.Os dragões fazem às 10 horas no Olival o último treino de preparação para a partida. Quarta-feira, Alex Telles, a recupera de uma mialgia de esforço no adutor direito, já realizou treino integrado condicionado. André André efetuou tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo.Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo em conferência de imprensa marcada para as 12h30.