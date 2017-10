O FC Porto começou a defesa do título nacional da melhor forma, ao receber e bater o recém promovido Grândola por expressivos 14-2, apadrinhando desta forma o regresso da formação alentejana ao principal escalão do hóquei em patins nacional.Numa tarde de festa de golos no Dragão, Gonçalo Alves e Hélder Nunes repartiram entre si o protagonismo, ambos com quatro golos, logo seguidos pelo duo composto por Jorge Silva e Ton Baliu, ambos com um bis. Completaram a ficha de goleadores Rafa Costa e Andrés Castaño, ambos com um tento cada. Do lado contrário, Filipe Bernardino e José Gonçalves fizeram os únicos golos da equipa forasteira.

Autor: Fábio Lima