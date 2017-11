O FC Porto deu este sábado resposta ao Benfica a propósito da notícia avançada ontem pela Sábado que dava conta de que os encarnados exigiram ao Ministério Público que faça buscas ao Porto/SAD, ao Porto Canal e às residências de Pinto da Costa, dos administradores Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Reinaldo Teles, José Amorim Coelho e Rui Vieira de Sá e ainda a Francisco J. Marques, no âmbito do caso dos emails. De forma irónica, os dragões sugerem que as buscas deverão ser feitas não só àquelas residências como também a outros âmbitos."O Benfica continua a tentar transformar a denúncia de uma série de irregularidades em crime e agora pediu às autoridades uma mão cheia de buscas, com a casa do presidente do FC Porto à cabeça. Jorge Nuno Pinto da Costa não quer ser obstáculo e disponibiliza-se para abrir as portas da sua residência, garantindo também estacionar o carro à porta, para uma rigorosa inspeção aos pneus. Finalmente, os armazéns no Estádio do Dragão também estarão todos de portas abertas. Quem não deve, não teme", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário' deste sábado.