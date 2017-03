Continuar a ler

Fernando Gomes chegou a referir que esperava ter "no primeiro trimestre" de 2016 uma decisão sobre o imóvel junto ao edifício da Câmara Municipal do Porto, na Praça General Humberto Delgado, com os números 321, 325 e 329, e que a intenção era ocupar o edifício com um hotel temático, para que não fosse "mais um hotel igual a todos os outros", mas um que tivesse a referência da marca FC Porto".Volvido mais de um ano, o FC Porto torna hoje a publicar no 'Jornal de Notícias' um anúncio idêntico ao publicado a 17 de novembro de 2015, referindo que a informação da consulta deve ser levantada no Estádio do Dragão.Questionado pela Lusa, fonte do gabinete de imprensa do FC Porto explicou que o clube decidiu avançar com novo anúncio, porque "não gostou de nenhuma das seis propostas que recebeu"."Volta ao início do processo, abrindo concurso aos interessados", acrescentou a mesma fonte.A 12 de janeiro de 2016, fonte do FC Porto adiantava à Lusa que tinha recebido até àquela data cinco propostas para transformar a antiga sede do clube num hotel de charme."Recebemos cinco propostas, sendo que quatro resultam de parcerias entre gabinetes de arquitetura e construção e grupos hoteleiros de referência em Portugal".