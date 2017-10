Continuar a ler

A equipa de Sérgio Conceição ambiciona levantar um troféu que nunca ganhou e o objetivo de hoje é claro: alcançar os matosinhenses na liderança do grupo.



Onze do FC Porto: José Sá; Maxi Pereira, Felipe, Reyes e Layún; André André, Óliver, Hernâni e Otávio; Galeno e Aboubakar.



Banco do FC Porto: Casillas, Marcano, Brahimi, Marega, Alex Telles, Corona e Sérgio Oliveira



Onze do Leixões: André; Jorge Silva, Jaime, Ricardo Alves e João Lucas; Luís Silva, Stephen, Breitner e Bruno Lamas; Evandro Brandão e Kukula



Banco do Leixões: Yeerjieti, Saná, Derick, Yousouf, Okitokandjo, Huang Wei e Lawrence



Boa tarde! O FC Porto recebe o Leixões numa partida da 2.ª jornada da Taça CTT, que arranca às 20h15. Para seguir em direto!



----------------------------------



FC PORTO-LEIXÕES (20h15)

- 2.ª jornada da Taça CTT

- Estádio do Dragão



FC Porto

José Sá; Maxi Pereira, Felipe, Reyes e Layún; André André, Óliver, Hernâni e Otávio; Galeno e Aboubakar



Banco: Casillas, Marcano, Brahimi, Marega, Alex Telles, Corona e Sérgio Oliveira



Treinador: Sérgio Conceição



Leixões

André; Jorge Silva, Jaime, Ricardo Alves e João Lucas; Luís Silva, Stephen, Breitner e Bruno Lamas; Evandro Brandão e Kukula



Banco: Yeerjieti, Saná, Derick, Yousouf, Okitokandjo, Huang Wei e Lawrence



Treinador: João Henriques



Árbitro: Vasco Santos



A equipa de Sérgio Conceição ambiciona levantar um troféu que nunca ganhou e o objetivo de hoje é claro: alcançar os matosinhenses na liderança do grupo.José Sá; Maxi Pereira, Felipe, Reyes e Layún; André André, Óliver, Hernâni e Otávio; Galeno e Aboubakar.Banco do FC Porto: Casillas, Marcano, Brahimi, Marega, Alex Telles, Corona e Sérgio OliveiraAndré; Jorge Silva, Jaime, Ricardo Alves e João Lucas; Luís Silva, Stephen, Breitner e Bruno Lamas; Evandro Brandão e KukulaBanco do Leixões: Yeerjieti, Saná, Derick, Yousouf, Okitokandjo, Huang Wei e LawrenceBoa tarde! O FC Porto recebe o Leixões numa partida da 2.ª jornada da Taça CTT, que arranca às 20h15. Para seguir em direto!----------------------------------- 2.ª jornada da Taça CTT- Estádio do DragãoJosé Sá; Maxi Pereira, Felipe, Reyes e Layún; André André, Óliver, Hernâni e Otávio; Galeno e AboubakarBanco: Casillas, Marcano, Brahimi, Marega, Alex Telles, Corona e Sérgio OliveiraTreinador: Sérgio ConceiçãoAndré; Jorge Silva, Jaime, Ricardo Alves e João Lucas; Luís Silva, Stephen, Breitner e Bruno Lamas; Evandro Brandão e KukulaBanco: Yeerjieti, Saná, Derick, Yousouf, Okitokandjo, Huang Wei e LawrenceTreinador: João HenriquesVasco Santos

A deslocação do Leixões ao Estádio do Dragão surge, por coincidência, um dia antes de se completar nove anos desde que os matosinhenses derrotaram o FC Porto no palco do embate de hoje. A equipa então orientada por José Mota venceu por 3-2 com golos de Bruno China e Braga (dois).Curiosamente, o Leixões também está a atravessar um excelente momento de forma desde que João Henriques substituiu Daniel Kenedy. O antigo adjunto leva nove vitórias em onze jogos e acredita que pode dificultar muito a vida ao FC Porto.