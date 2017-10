O FC Porto continua a ser líder destacado na zona norte do campeonato nacional de juniores, tendo este sábado somado a sétima vitória em oito encontros, ao derrotar o Chaves, fora de casa, por 3-2.Com este triunfo, os dragões comandam com 22 pontos, mais 6 do que os egundo colocado Moreirense, que esta tarde venceu na receção ao Aves, por 3-0 - superando o Leixões, que empatou diante do Boavista.Junior Maleck (2'), Mateus (16' e 45'+1) fizeram os golos da formação portista, tendo Edu (65' pen.) e Opara (90'+2) reduzido para a formação flaviense.

Autor: Fábio Lima