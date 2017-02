Continuar a ler

A próxima sessão de trabalho está agendada para terça-feira, às 18 horas, no Estádio do DragãoSerá o dia em que o técnico portista fará, juntamente com um futebolista do plantel, a antevisão do jogo frente à Juventus, numa conferência agendada para as 16H45.O FC Porto chega a esta fase da Champions depois de ter sido segundo classificado na fase de grupos, atrás dos ingleses do Leicester.Os dragões atravessam um bom momento a nível interno, com seis triunfos consecutivos na Liga NOS, prova em que seguem no segundo lugar, a um ponto do tricampeão em título Benfica.