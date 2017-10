Continuar a ler

"Outra possibilidade que se está a ponderar é o Juan Fernando voltar ao Porto. Tudo ficará mais claro no próximo mês. Ainda assim, para mim o Quintero tem todas as condições para jogar na Europa", acrescentou ainda o agente, que optou por não comentar o interesse concreto de Millonarios e Junior Barranquila no jogador.



Ora, caso eventualmente Quintero rume ao Millonarios pode dar-se uma situação... curiosa. Tudo porque o Benfica tem direito de preferência por todos os jogadores do emblema de Bogotá, pelo que, caso assim entenda, o clube da Luz poderia contratar o jogador com passado de FC Porto...

Vinculado ao FC Porto até 2022/23, Juan Quintero está a cumprir os últimos tempos de cedência ao Independiente de Medellín e, assim que a mesma terminar, terá de voltar a fazer contas à vida com o seu empresário e o FC Porto. Por agora nada se sabe sobre esta situação, mas o agente do jogador, de 24 anos, já deixou uma garantia. A sair de novo... será em definitivo."Muitos clubes já me contactaram pelo Juan Fernando, da Colômbia como de outras Ligas. Mas uma coisa é certa, o FC Porto não o volta a emprestar. Só o deixará sair se for para uma transferência definitiva", garantiu Norman Capuozzo, em declarações à Gol Caracol.

Autor: Fábio Lima