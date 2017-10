A equipa de iniciados do FC Porto goleou o Coimbrões por 5-0 e continua totalmente vitoriosa na Série B da fase regular do campeonato nacional de iniciados. Porém, não fora a excelente exibição do guardião Alexandre Silva, autor de um em número número de defesas, incluindo um penálti executado por Martim Tavares, e o resultado teria sido mais dilatado.O oitavo triunfo portista começou a desenhar-se ao minuto 17 pelo mesmo Martim, que viria a bisar, e a história do encontro resume-se aos golos marcados, num jogo de sentido único em que o triunfo dos azuis e brancos não sofre discussão. João Magalhães, por duas vezes, e Rúben Ferreira deram outro expressão ao marcador.

Autor: Massa Constâncio