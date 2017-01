O 'Dragões Diário' voltou esta quinta-feira a pronunciar-se sobre o trabalho no árbitro Luís Godinho no , apelindando-o de "internacional proveta"."O internacional proveta Luís Godinho ganhou os seus 15 minutos de fama com a inacreditável expulsão de Danilo em Moreira de Cónegos, que ontem circulou por todo o planeta", pode ler-se na newsletter diária do FC Porto que volta a apontar o dedo ao "lance que ilustra o dano que árbitros de aviário, sem a devida preparação e experiência estão a causar ao FC Porto e ao futebol português, que foi notícia pelas razõs mais grotescas", referindo-se à situação que levou Luís Godinho a expulsar Danilo E prossegue: "É ensurdecedor o silêncio das autoridades do futebol nacional. O que está a acontecer nas competições profissionais é grave, mas parece que o mais importante é que a orquestra continua a tocar apesar do barco estar a afundar. A arbitragem de Luís Godinho foi só mais um episódio de uma temporada negra. Enquanto presidente da federação e presidente do Conselho de Arbitragem se mantiverem calados vão ser cúmplices desta enorme farsa."

Autor: Sofia Lobato